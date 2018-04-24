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AVM önünde uyguladı! Kimse umursamadı...

E-5 karayolu kenarında bulunan alışveriş merkezi önünde bir adam, uygulayarak zorla götürdü. Olaylar yaşandığı esnada çevrede bulunan insanların aldırış etmemesi dikkat çekerken yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 16:35

Olay, saat 13.50 sıralarında Hadımköy metrobüs durağı yanında bulunan bir alışveriş merkezi (AVM) önünde yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, AVM'den çıkan bir erkek ve kadın tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kadının kendisiyle beraber arabayla gelmesini isteyen adam olumsuz yanıt alınca duruma öfkelendi. İkili arasında bir süre devam eden tartışma daha sonra adamın fiziki müdahalesine dönüştü. Adam kadına defalarca el kaldırdıktan kısa süre sonra kadını iterek götürdü. Kadını götürürken vurduğu da görülen adam daha sonra kadınla beyaz bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki insanların yaşanan olaya aldırış etmemesi dikkat çekti.

KADINA ŞİDDET KAMERADA

İkili arasındaki tartışma konusunun nedeni henüz öğrenilemezken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, kadınla adamın AVM'den çıktığı, bir süre tartıştıktan sonra adamın kadını darp ettiği görülüyor.

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AVM önünde kadına şiddet uyguladı! Kimse umursamadı...
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