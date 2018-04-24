İmren’in sır ölümü

İstanbul Bahçelievler'deki Şehit Erhan Bulut Ortaokulu'nda 1.5 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan İmren Kandemir (27) göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Kandemir'in bir süre önce boşandığı ancak tekrar birlikte yaşamaya başladığı polis memuru B.T. (27) gözaltına alındı. Kandemir'in cenazesini evde bulan şüpheli B.T. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kandemir'in polis eşinin silahıyla intihar
ettiği iddia edildi. İmren'in Antalya
Korkuteli'nde çobanlık yapan babası Süleyman Kandemir "Kızım yüksek lisans yaptı. Polonya'ya doktora için gidecekti. İtalya'da öğretmenlik yapacaktı, onun için gün sayıyordu. Benim kızım intihar etmedi. İnanmıyorum. Cinayete kurban gitti, kimse bizim sesimizi duymuyor" dedi. Çift, 2 yıl önce nikâhlanmış, aralarında araba parası yüzünden şiddetli tartışma yaşanınca, düğünleri olmadan ayrılmıştı. Kandermir'in elinden alınan örneklerin sonucu bekleniyor.