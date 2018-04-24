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'da yeni cezaevi inşaatında

'nın Doğanşehir İlçesi'ne yapımı devam eden cezaevinin içerisinde bilinmeyen nedenle çıktı. İnşaat işçilerinin kaldığı odada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 10:57
Malatya'da yeni cezaevi inşaatında yangın

, sabah saatlerine ilçeye bağlı Yolkoru mahallesinde yapılan bin 500 kişilik cezaevi inşaatında meydana geldi. İşçilerin bulunduğu odada bilinmeyen nedenle duman yükseldi. Çalışanların çabasıyla söndürülmeye çalışan yangın git gide büyüdü. Cezaevinde çıkan yangın kısa sürede tüm binaya yayılırken, itfaiye ekipleri tarafından söndürme ve soğutma çalışmaları yapıldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yangında ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanlığına bağlı ekipler tarafından, söndürme çalışmaları devam ederken, çevrede herhangi bir duruma karşı 112 sağlık ve jandarma ekipleri hazır bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken yangınla ilgili soruşturma başlattıldı.

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Malatya'da yeni cezaevi inşaatında yangın
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