Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın ve Antalya'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile gece saatlerinde Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın batısı ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzey ve batı çevreleri parçalı bulutlu 24

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu, öğleden sonra parçalı yer yer çok bulutlu 16

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25