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’dan anlamlı ziyaret

Türk sanat müziğinin dev sesi , ’da düzenlediği konser öncesinde ’ni ziyaret etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 07:27
Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret
Sanat müziğinin "Diva"sı , konser için geldiği 'da programı öncesinde gazilere düzenlediği sürpriz ziyaretle gönülleri fethetti. 'ni ziyaret eden Abacı, terörle mücadelede yaralanıp tedavi gören ve devlet tarafından ömür boyu bakım hizmeti alan gazilerle bir araya geldi. Abacı, gazilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Türk sanat müziğinin dev sesi, gözyaşlarını tutamadı. Ziyaret esnasında Abacı'nın konserine ev sahipliği yapan Winner İncek Otel'in sahibi Asım Bölükbaşı da yer aldı.
Gazilerle birlikte şarkı söyleyen Abacı, "Sizlerle bir araya gelmekten çok mutlu oldum. Bütün yüreğimle, dualarımla buradayım. Allah vatanımıza, milletimize, bayrağımıza zeval vermesin" diye konuştu.
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Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret
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