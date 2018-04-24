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Hakkında vardı! Öyle bir halde yakalandı ki...

'de Sorulara cevap vermek istemeyen ve gitmeye çalışan kara çarşaflının nafaka ödemediği için hakkında bulunan Yahya Ş. olduğu ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 14:34
Hakkında yakalama kararı vardı! Öyle bir halde yakalandı ki...

Kent merkezinde Amas Yolu Evleri civarında kara çarşaf giyen şüpheli bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çevrede araştırma yapan polis, kara çarşaflı bir kişiyi durdurdu. Sorulara cevap vermek istemeyen ve gitmeye çalışan kara çarşaflının nafaka ödemediği için hakkında bulunan Yahya Ş. olduğu ortaya çıktı.

ÜZERİNDEN POMPALI TÜFEK ÇIKTI

Polis, şüphelinin kara çarşafını çıkarınca üzerinde pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Yahya Ş., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hakkında yakalama kararı vardı! Öyle bir halde yakalandı ki...
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