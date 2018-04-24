Hakkında yakalama kararı vardı! Öyle bir halde yakalandı ki...

Kent merkezinde Amas Yolu Niğde Evleri civarında kara çarşaf giyen şüpheli bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çevrede araştırma yapan polis, kara çarşaflı bir kişiyi durdurdu. Sorulara cevap vermek istemeyen ve gitmeye çalışan kara çarşaflının nafaka ödemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Yahya Ş. olduğu ortaya çıktı.

ÜZERİNDEN POMPALI TÜFEK ÇIKTI

Polis, şüphelinin kara çarşafını çıkarınca üzerinde pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Yahya Ş., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.