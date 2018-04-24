Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Nikahtan bir gün kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Nikahtan bir gün kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

'da (36) ile nikahı kıyıldıktan bir gün sonra ortadan kaybolan ve bir hafta sonra arkadaşının evinin arka bahçesinde ölü bulunan işçi emeklisi 'nin (61) kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 15:29
HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

Mecidiye Mahallesi Behti Sokak'ta dün bir inşaata çalışan işçiler, altı bodrum olan tek katlı evin arka bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gördü. İşçilerin haber vermesi üzerine evin sahibi olan ve yalnız yaşadığı belirtilen (50), evininin arka bahçesinde arkadaşı 'nin cesediyle karşılaştı. Güngör Yavuz, arkadaşı Metin Efe'nin bir hafta önce evine geldiğini söyleyerek, "Metin, geceyi bu evde geçirdi. Ben sabah erkenden evden çıkmıştım. Kendisi de benden sonra çıkıp gidecekti. Ben onun gittiğini sanıyordum" dedi.

OTOPSİ YAPILACAK

Sırtında, düşmeye bağlı olduğu sanılan yara izi olan Metin Efe'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Metin Efe'nin bir hafta önce Antalya'dan gelen ve kendisinden 25 yaş küçük olan ile nikah kıydığı, ertesi gün ise ortadan kaybolduğu belirtilirken, polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

İflas eden kuyumcu, uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalandı
Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nikahtan bir gün kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN