Savaş değil trafik kazası 36 ölü

KUZEY Kore
'de meydana gelen trafik kazasında 36 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, dün gece Kuzey Kore'nin kuzeyinde bulunan ve başkent Pyongyang'ın güneyinde yer alan Hwanghae bölgesindeki kazada 32 Çin ve 4 Kuzey Kore vatandaşının yaşamını yitirdiği açıklandı. Kazada yaralanan 2 Çin vatandaşının ise durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Çinli turistler Kuzey Kore'deki turistlerin büyük bölümünü oluşturuyor. İçişleri Bakanlığı sözcülüğü kazanın nasıl meydana geldiğine dair ayrıntı paylaşmadı. Kazaya dair soruşturma başlatıldı. Çinli yetkililerin Kuzey Kore ile yakın işbirliğinde olduğu ve uzman bir sağlık ekibini tıbbi destek için bölgeye gönderdiği belirtildi.