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’de ‘mikroçip’ ile 10 bin bebek doğdu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
Türkiye’de ‘mikroçip’ ile 10 bin bebek doğdu
Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , kısırlık (infertilite) tedavisi için geliştirdikleri "mikroçip" teknolojisi ile bugüne kadar 'de 10 bine yakın bebeğin dünyaya geldiğini söyledi. 'Mikro çip' teknolojisiyle insan vücudunun en hızlı hareket edebilen hücreleri olan spermlerin nasıl yüzdüğünü takip ettiklerini anlatan Prof. Dr. Demirci, "Mikro kanalları aldık, plastik bir cihazın içinde doğal ortamlarına benzer şekilde taklit etmeye çalıştık. Kanala bıraktığımız spermleri takip edip DNA fragmantasyonu sıfıra yakın olan, çok iyi yüzücü olanları tespit ediyoruz. Zaten bunlar da ana rahminde yarışı kazanma şansı olanlar. Biz çok fonksiyonel bir sistem getirerek, 'santrifüj' denilen koskoca makinelerde yapılan sperm seçimi sistemini, ufacık bir çiple değiştirdik" dedi.
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Türkiye’de ‘mikroçip’ ile 10 bin bebek doğdu
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