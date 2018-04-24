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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

'da yalnız yaşayan 57 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 06:58
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Olay Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Taşangil sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında ikamet eden 57 yaşındaki Nurettin Bozkuş'dan 3 gündür haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni yardımı ile balkondan şahsın evine giren polis ekipleri Bozkuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri inceleme yaptı. Nöbetçi savcılığında olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için kurumuna kaldırıldı .

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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