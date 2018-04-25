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Pazartesi okullar tatil olacak mı? resmi tatil mi?

Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı zaman kala özellikle öğrenciler 1 Mayıs resmi tatil mi? ve 'da okullar tatil olacak mı? sorularının yanıtlarını arıyor. Bu soruların sorulmasının nedenini ise şöyle değerlendirmek gerekir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil fakat öğrencilerin ve vatandaşların daha çok araştırdığı konu 30 Nisan'ın tatil olup olmayacağı. Bu sene 1 Mayıs Salı gününe denk geliyor bu durum öğrencilerde acaba 30 Nisan Pazartesi günü de tatil olur mu? hissiyatı yarattı.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 15:04
30 Nisan Pazartesi okullar tatil olacak mı? 1 Mayıs resmi tatil mi?

Pazartesi resmi tatil mi? sorusuyla alakalı olarak resmi bir açıklama olmadı fakat daha önce örneği olmadığı için 30 Nisan Pazartesi gününün resmi tatil olması beklenmiyor. Emek ve Dayanışma Günü ise ülkemizde resmi tatil olacak. Tüm kamu ve kuruluşları 1 Mayıs 2018 günü kapalı olacak.

1 MAYIS'IN HİKAYESİ...

ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.

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30 Nisan Pazartesi okullar tatil olacak mı? 1 Mayıs resmi tatil mi?
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