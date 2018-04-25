30 Nisan Pazartesi okullar tatil olacak mı? 1 Mayıs resmi tatil mi?

30 Nisan Pazartesi resmi tatil mi? sorusuyla alakalı olarak resmi bir açıklama olmadı fakat daha önce örneği olmadığı için 30 Nisan Pazartesi gününün resmi tatil olması beklenmiyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ise ülkemizde resmi tatil olacak. Tüm kamu ve kuruluşları 1 Mayıs 2018 günü kapalı olacak.

1 MAYIS'IN HİKAYESİ...

ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.