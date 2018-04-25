7 bombanın bulunduğu iş yerinin kime ait olduğu belirlendi!

7 BOMBANIN BULUNDUĞU İŞ YERİNİN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENDİ!

Adana'da 6 ay önce gizli çekmecede ele geçirilen el yapımı 7 bombanın bulunduğu iş yerinin, 2 kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması olayına karıştığı iddiasıyla aranırken Muğla'nın Bodrum ilçesinde balık yerken yakalanan Kemal Daş'a ait olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Eylül günü Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi de yaralanmıştı. Bu olayla ilgili polis yaptığı çalışmada 8 kişiyi gözaltına almış, 6 kişi tutuklanmıştı. Polisin olaya karıştığını belirlediği Kemal Daş ise o günden sonra her yerde aranmaya başlandı.