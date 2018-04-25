Ağrı merkezli büyük tefeci operasyonu!

AĞRI MERKEZLİ BÜYÜK TEFECİ OPERASYONU!
Ağrı merkezli 5 ilde, tefecilik yaptığı iddia eden çeteye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 21'i tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay önce tefecilere yönelik çalışma başlattı.Teknik takibe alınan 23 zanlı, Ağrı, İzmir, Yalova, Şanlıurfa ve Sivas'ta özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalanarak Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.