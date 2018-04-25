Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

ANTALYA'DAKİ CİNSEL İSTİSMAR DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

Antalya'da, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz ve saldırı suçlarından yargılanan apartman görevlisi A.Ö.'nün (44) davasında, 'reddi hakim' talebi üzerine mahkeme başkanı davadan çekildi.

Müzisyenlik yapan F.Y. sık sık seyahat ettiği için, 10 yaşındaki kızına Muratpaşa ilçesinde oturan annesi bakıyordu. Geçen yıl Mayıs ayında turneden dönen F.Y., kızının mutsuz olduğunu gözlemledi. F.Y. çocuğunun, daha önce birlikte ders çalıştığı sitenin apartman görevlisi A.Ö.'nün kızının yanına da gitmediğini fark etti. F.Y. kızına, A.Ö.'nün kızının yanına neden gitmediğini sorunca, "Bir daha o eve gitmem" cevabını aldı. Anne F.Y.'nin nedenini sorması üzerine kızı, A.Ö.'nün cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Şoke olan annenin şikayeti üzerine geçen mayıs ayında gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., tutuklandı. Adli tıp kurumu raporunda, cinsel saldırısına maruz kaldığı tespit edildi.