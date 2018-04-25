Antalya'da eski sevgilisini vurup kaçtı! İfadesi şaşırttı...

Olay, 15 Mart günü saat 02.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat alım satım işi yapan İ.Y., uzun süre birlikte yaşarken, kızı Melek'i görmesine izin vermediği iddiasıyla ayrıldığı Özlem G. ile telefonda tartıştı. Evine gittiği Özlem G.'yi aşağı indirip, otomobile alan İ.Y., tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra araçtan inen İ.Y., belinden çıkardığı tabancayla önce yere ateş etti, ardından Özlem G.'yi sağ bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan Özlem G., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinden kaçan İ.Y., eski eşi G.A.'nın babası A.A.'nın evine giderek, dış kapıyı kurşunladı.

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''ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM''

39 gündür firari olan İ.Y., polisin sıkı takibi sonucu dün yakalandı. Emniyette yaralama suçundan kaydı bulunan İ.Y.'nin, polisteki ifadesinde, "Alkollüydüm, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.