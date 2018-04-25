Bu kadarına da pes! Rize'de sahte tiyatro bileti ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar

BU KADARINA DA PES!
Rize'de, bedensel engelliler yararına düzenlendiği belirtilen tiyatro bileti satın alan kişiler, geldikleri İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde boş salonla karşılaştı. Dolandırıldıklarını anlayan kişiler tepkilerini dile getirerek salondan ayrıldı.
Rize'de kimliği belirsiz kişiler, Bedensel Engelliler Sanat Tiyatrosu adı altında hazırladıkları ve 4 seansta oynanacağını belirttikleri 'Annem' adlı tiyatro gösterisi için 10 TL'ye sahte bilet sattı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ni adres gösteren dolandırıcılar, biletleri sattıktan sonra ortadan kayboldu.