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'Çukur' mahallesine operasyon

Narkotik polisi, aralarında Avcılar, Beylikdüzü, Bahçelievler ve Fatih’in bulunduğu birçok ilçede 48 uyuşturucu satıcısına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Ünlü televizyon dizisinin çekildiği de operasyon yapılan semtlerden biri...

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DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 10:04
'Çukur' mahallesine operasyon

Dün akşam saatlerinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat Timleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Özel bir televizyon kanalında yayınlan Çukur isimli dizinin çekimlerinin yapıldığı mahalle de operasyon yapılan semtlerden biri.

SUİKAST TABANCASI BULDULAR

Narkotik Polisinin girdiği adreslerden biri de Fatih ilçesi Cibali Mahallesi'ndeki Araplar Sokaktı. 3 katlı binanın çatı katına giren polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca, tabancaya ait fişekler ve bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Evde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

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'Çukur' mahallesine operasyon
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