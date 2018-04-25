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Derin dondurucudan 11 kilo çıktı!

’te bir eve düzenlenen operasyonda derin dondurucuya gizlenmiş 11 kilogram maddesi ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 11:53
Derin dondurucudan 11 kilo uyuşturucu çıktı!

Edinen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evi didik didik arayan ekipler, derin dondurucunun üst bölümüne gizlenmiş 7 kilogram eroin ile 4 kilogram metamfetamin (ateş-buz) olmak üzere 11 kilogram ele geçirdi. Paketler halinde satışa hazır halde bulunan uyuşturucuya el koyan ekipler, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Derin dondurucudan 11 kilo uyuşturucu çıktı!
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