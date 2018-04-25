Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Elazığ'da tarihi konaktaki restorasyon çalışması sırasında binlerce madeni para bulundu

'da tarihi konaktaki restorasyon çalışması sırasında binlerce madeni para bulundu

’ın tarihi Harput Mahallesinde bir konakta restorasyon çalışması sırasında görevlilerin bir taşı çekmesiyle 1949 ile 1970 yıllara ait 5 bin tane madeni para yere dökülünce şaşkınlık yaşadı.Görevliler jandarma ekiplerini çağırarak paraları teslim etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 12:51
Elazığ'da tarihi konaktaki restorasyon çalışması sırasında binlerce madeni para bulundu

ELAZIĞ'DA TARİHİ KONAKTAKİ RESTORASYON ÇALIŞMASI SIRASINDA BİNLERCE MADENİ PARA BULUNDU

'ın tarihi Harput Mahallesinde bir konakta restorasyon çalışması sırasında görevlilerin bir taşı çekmesiyle 1949 ile 1970 yıllara ait 5 bin tane madeni para yere dökülünce şaşkınlık yaşadı.Görevliler jandarma ekiplerini çağırarak paraları teslim etti.

Elazığ Belediyesi tarafından merkeze bağlı Harput Mahallesinde tarihi Sağır Müftü Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarında konak içerisindeki kapının genişletilmesi kararı alındı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da tarihi konaktaki restorasyon çalışması sırasında binlerce madeni para bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN