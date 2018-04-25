Elazığ'da tarihi konaktaki restorasyon çalışması sırasında binlerce madeni para bulundu

ELAZIĞ'DA TARİHİ KONAKTAKİ RESTORASYON ÇALIŞMASI SIRASINDA BİNLERCE MADENİ PARA BULUNDU

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesinde bir konakta restorasyon çalışması sırasında görevlilerin bir taşı çekmesiyle 1949 ile 1970 yıllara ait 5 bin tane madeni para yere dökülünce şaşkınlık yaşadı.Görevliler jandarma ekiplerini çağırarak paraları teslim etti.

Elazığ Belediyesi tarafından merkeze bağlı Harput Mahallesinde tarihi Sağır Müftü Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarında konak içerisindeki kapının genişletilmesi kararı alındı.