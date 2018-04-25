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FSM köprüsündeki zurnalı trafik canavarı kamerada

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir trafik magandası direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Trafik canavarının yanında oturan kişinin ise hiç bir şey olmuyormuş gibi sakin bir şekilde cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Olası bir ya davetiye çıkartan zurnalı sürücü başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 09:54
FSM köprüsündeki zurnalı trafik canavarı kamerada

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerleyen bir sürücü "bu kadarında pes artık" dedirtti. Akan trafiğe aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Köprüde seyir halinde olan sürücünün direksiyonu bırakıp zurna çaldığını fark eden diğer sürücüler gördükleri karşısında hayrete düştü.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ

Trafik canavarının yan tarafında oturan kişinin ise hiç bir şey olmuyormuş gibi cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Kuralları hiçe sayarak hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü olası bir ya da davetiye çıkardı. Trafik magandasının tehlike saçan yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

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FSM köprüsündeki zurnalı trafik canavarı kamerada
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