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Genç doktor evinde ölü bulundu

'ın Çerkezköy ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan 29 yaşındaki yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Özegel'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için 'na gönderildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 07:06
Genç doktor evinde ölü bulundu

Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yapan ve yalnız yaşayan 'den 2 gündür haber alamayan ailesi, durumu İlçe Sağlık Müdürü Olcay Parlak'a bildirdi. Bunun üzerine Olcay ve bir grup meslektaşı Özegel'in Aliağa Sokak üzerindeki evine gitti. Kapıyı çalıp, cevap alamayan meslektaşları evin balkonunun açık olduğunu görünce girdikleri içeride Merve Özegel'in yerde cansız bedenini buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Özegel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının da incelemesinin ardından üzerinde herhangi ize rastlanılmayan Merve Özegel'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlemesi için 'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çerkezköy'de 4 yıldır görev yaptığı öğrenilen Özegel'in ailesinin de 'de yaşadığı belirtildi.

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Genç doktor evinde ölü bulundu
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