Son Dakika Haberi: İran'da düşen jetle ilgili yeni gelişme! Ön rapordaki bilgiler ortaya çıktı

İRAN'DA DÜŞEN JETLE İLGİLİ YENİ GELİŞME! ÖN RAPORDAKİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

11 Mart'ta İran'da düşen Türk uçağına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile arkadaşları Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Aslı İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun ile uçağın kabin ekibinden hostes Eda Uslu, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet'e mezar olan kazada ön rapordaki bilgiler ortaya çıktı. TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi uçağın kaza ön raporundaki bilgilere göre, pilotlar uçağı kurtarmak için 51 kez burnu kaldırmaya uğraştı. Kokpitte ciddi bir panik yaşandığı ses kayıtlarına da yansıdı.