İstanbul'da Kayaşehir Bulvarı iki yıl süresince araç trafiğine kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada önemli bir adım daha atıyor. Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy metro hattı Başakşehir-Kayaşehir'e uzanıyor. 2019 yılında işletmeye alınması planlanan yeni metro, bölgenin toplu ulaşımında önemli bir yere sahip olacak.

Kayaşehir'in toplu taşım sorununu çözecek olan metro hattı için Kayaşehir Bulvarı geçici olarak 26 Nisan tarihinde araç trafiğine kapatılıyor. Başakşehir-Kayaşehir metro hattı çalışmaları kapsamında Kayaşehir Bulvarı'nın 350 metrelik bölümü yaklaşık 2 yıl boyunca trafiğe kapatılacak. 2019 yılında tamamlanması hedeflenen Başakşehir-Kayaşehir metrosu yapımı devam eden metro hatlarıyla entegre olacak. İnşaatı devam eden Başakşehir-Kayaşehir metro hattı, Kirazlı-Başakşehir metro hattına bağlanıyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HAZIRLANDI

Başakşehir-Kayaşehir metrosunun son durağı olan Kayaşehir Merkez İstasyonu'nda başlayacak çalışmalarda sürücüler için alternatif güzergahlar hazırlandı. Kayaşehir'den Fenertepe yönüne gidecek sürücülerin Kayaşehir Bulvarı-Evliya Çelebi Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı istikametini kullanmaları gerekiyor. Fenertepe'den Kayaşehir yönüne gidecek sürücülerin Kayaşehir Bulvarı-Akzambak Sokak-Gazi Yaşargil Caddesi-Evliya Çelebi Caddesi istikametini kullanmaları gerekiyor.

Yapımı devam eden 2 bin 680 yatak kapasiteli İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi'ne de hizmet edecek olan Başakşehir-Kayaşehir metrosu hattında 4 istasyon olacak ve seyahat süresi 10 dakika olacak. M3 hattının devamı olan Kayaşehir-Başakşehir hattından binen yolcular, Metrokent-Olimpiyatköy-Kirazlı metro hattı ile aktarmasız Bakırköy İDO istasyonuna kadar devam edebilecek. Kayaşehir merkez istasyonunda Halkalı-3. Havalimanı metro hattı ile yolcu aktarımı yapılabilecek. Kayaşehir merkez ve Metrokent istasyonunda Kayaşehir-Başakşehir-Olimpiyat Parkı tramvay hattı ile yolcu aktarımları, entegre olduğu Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattı üzerinden Kirazlı-Bakırköy (İDO), Mahmutbey-Başakşehir-Esenyurt, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey ve Ataköy-İkitelli metro hatlarına geçiş sağlanacak.