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Karısını ve aşığını öldüren adam, lerin nedenini söyledi

'da dün boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı öldürdükten sonra polise teslim olan şahıs emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Şahıs, e namusu bahane etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 11:51
Karısını ve aşığını öldüren adam, cinayetlerin nedenini söyledi

'da dün sabah saatlerinde 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu iki çocuğunun annesi eşi Deniz A.'yı (25) öldürdükten sonra eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Ç.'yi (32) şehir merkezindeki bir kafede 7 el ateş açarak öldüren zanlı Ramazan A. olay sonrası silahıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ramazan A. Manisa Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi. İki çocuk babası 28 yaşındaki Ramazan A. hastane çıkışında gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna 'Namus abi' cevabı verdi. Ramazan A. 'Pişman mısınız?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Ramazan A. iki kişiyi kasten öldürmek suçundan tutuklu yargılanma talebiyle Manisa Adliyesine sevk edildi.



NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 24 Nisan günü 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Deniz A.'yı (25) konuşmak için kent ormanına götüren Ramazan A. (28) burada eşinin başına ve vücuduna 3 el ateş ederek öldürdü. Ramazan A. daha sonra eşinin aşığı olduğu iddia edilen direksiyon hocası Murat Ç. (32) ile bir kafede buluştu. Kafede eşiyle birlikte oturan Murat Ç'ye 7 el ateş eden Ramazan A. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Murat Ç. ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Ramazan A. ise olayda kullandığı silahla birlikte Barbaros Polis Karakoluna giderek önce karısını ormanda öldürdüğünü ardından da aşığı olduğu öne sürülen Murat Ç.'ye ateş ettiğini itiraf etti. Ramazan A.'nın ifadesi üzerine harekete geçen polis ekipleri 25 yaşındaki Deniz A.'nın cansız bedenine ormanlık alanda ulaştı.

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Karısını ve aşığını öldüren adam, cinayetlerin nedenini söyledi
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