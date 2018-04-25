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Koca cinneti: 2 ölü

’da boşanmak isteyen eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldüren zanlı polise teslim oldu

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Koca cinneti: 2 ölü
'nın Yunusemre ilçesinde 2 haftadır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Deniz A.'yı (25) konuşmak için kent ormanına götüren Ramazan A. (28) burada eşinin başına ve vücuduna 3 el ateş ederek öldürdü. Ramazan A. daha sonra eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği direksiyon hocası Murat Ç. (32) ile bir kafede buluştu. Kafede eşiyle birlikte oturan Murat Ç.'ye 7 el ateş eden Ramazan A. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Murat Ç. ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Ramazan A. ise olayda kullandığı silahla birlikte Barbaros Polis Karakolu'na giderek önce karısını ormanda öldürdüğünü ardından da sevgilisi olduğu öne sürülen Murat Ç.'ye ateş ettiğini itiraf etti. Ramazan A.'nın ifadesi üzerine polis ekipleri Deniz A.'nın cansız bedenine ulaştı. Ramazan A. yer gösterme sırasında "Sadece namus başka bir şey yok" dedi.
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Koca cinneti: 2 ölü
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