Madalyon bir milyon TL’lik altını kurtardı

İstanbul
Şişli'de yaşayan Nilgün Atasoy
(65), kendisini İstanbul Adliyesi'nde savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına yaklaşık bir milyon TL değerindeki altın ve ziynet eşyalarını kaptırdı. Atasoy'un dolandırıcılara teslim ettiği takılar arasında babası Celal Atasoy'a İş Banka
sı tarafından verilen altın madalyon da vardı. Yaşlı kadın
ı bir süre sonra tekrar arayan dolandırıcılar bu kez bankadaki hesabındaki tüm parayı vermesini istedi. Bunun için Şişli'deki bankaya giden Atasoy, banka görevlisinden bütün parayı çekmesini isteyince, banka görevlisi durumun farkına varıp Nilgün Atasoy'un kızını aradı. Ardından kızının talimatıyla polislere haber veren görevlinin ihbarıyla yaşlı kadın dolandırıldığını anladı. Geçen hafta Esenler Otogarı'nda yapılan kontrollerde Urfa'ya giden bir otobüse binmeye hazırlanan üç şüphelide bir çanta dolusu altına rastlandı. 3 şüpheli gözaltına alındı. İçinde İş Bankası madalyonu da bulanan altınlar Nilgün Atasoy'a teslim edildi.