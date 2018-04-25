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Park yeri kavgasında baba-oğul öldürüldü

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Park yeri kavgasında baba-oğul öldürüldü
'ta araç park yeri yüzünden çıkan kavgada bir kişi, tartıştığı komşusu (49) ile oğlu 'i (20) pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay önceki gece Gençosman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. İşyerleri yan yana olan M.S. ile Ramazan Şimşek arasında araç park etme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, çevredeki işyeri sahiplerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. M.S. iddiaya göre alkol aldıktan sonra, gece yarısı Şimşek'in işlettiği lokantaya geldi. M.S., burada Ramazan Şimşek ve yanında bulunan oğlu Ali Şimşek'e pompalı tüfekle ateş etti. Baba-oğul hayatını kaybetti. Polis, zanlıyı gözaltına aldı.
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Park yeri kavgasında baba-oğul öldürüldü
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