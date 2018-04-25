Park yeri kavgasında baba-oğul öldürüldü

Bayburt
'ta araç park yeri yüzünden çıkan kavgada bir kişi, tartıştığı komşusu Ramazan Şimşek
(49) ile oğlu Ali Şimşek
'i (20) pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay önceki gece Gençosman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. İşyerleri yan yana olan M.S. ile Ramazan Şimşek arasında araç park etme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, çevredeki işyeri sahiplerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. M.S. iddiaya göre alkol aldıktan sonra, gece yarısı Şimşek'in işlettiği lokantaya geldi. M.S., burada Ramazan Şimşek ve yanında bulunan oğlu Ali Şimşek'e pompalı tüfekle ateş etti. Baba-oğul hayatını kaybetti. Polis, zanlıyı gözaltına aldı.