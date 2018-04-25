Samsat’ın zor sabahı

Başbakan
lık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) verilerine göre önceki gün saat 03.34'te merkez üssü Adıyaman merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyünde 5.1 büyüklüğünde deprem
meydana geldi. Yerin 9.10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Adıyaman'ın yanı sıra Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Samsat ilçesinde bazı evler yıkılırken, bazı evlerde hasar oluştu. Depremin merkez üssü olan Kırmacık köyündeki evler de hasar gördü. GECEYİ SOKAK TA GEÇİRDİLER
Depremin olduğu bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ekipler, yıkılan ve hasar gören yerleşim yerlerinde hasar tespit çalışması yaparken, depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar dışarıda sabahlarken günün ağarmasıyla birlikte hasar gören binaların içine girerek, eşyalarını kurtarma telaşına girdi. Yavuzselim Mahallesi'nde kısmen yıkılan iki katlı binanın altındaki bölümde mahsur kalan 20 küçükbaş hayvan AFAD'ın kontrolünde iş makineleriyle kurtarılırken 108 koyunun ise telef olduğu belirtildi. Bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yaralı sayısı ile ilgili yaptığı açıklamada "Depremden 39 kişi etkilendi, 35 yaralının tedavisi sürüyor. Ağır bir hastamız görünmüyor" dedi. Depremin hemen sabahında Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nce, psikososyal destek verilmeye başlandı. 28 kişiden oluşan uzman ekipler, ilçede evleri hasar gören ya da depremden etkilenen vatandaşlarla görüşmeye başladı. Ekipler, vatandaşlara psikososyal destek hizmeti sağlayıp hasar ve ihtiyaç tespit çalışmaları yürüterek depremzedelerin acılarını hafifletmeye çalışıyor. Öte yandan depremin ardından Samsat ve köylerindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, köylerdeki okulların kontrollerini yaptıklarını belirterek "Hepsi sağlam. Yine de çocukların psikolojisi sallanmalardan etkileneceği için yanına çadır da kuruyoruz. Nerede isterlerse orada ders görecekler" dedi. DEPREMZEDELER ANLATTI
Depreme
uykularında yakalanan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı. Depremzedelerden Ali Yılmaz
, sarsıntılar nedeniyle babasına ait evin kolonlarında hasar oluştuğunu dile getirdi. Geçen yılki depremi de yaşadığını aktaran Yılmaz, "90 yaşındaki annemle babamın yaşadığı evde zarar var. Adıyaman merkezde yaşıyordum, depremi duyunca nasıl geldiğimi inanın hatırlamıyorum. Annem ve babam evde mahsur kalmıştı, sağ olsunlar kapıyı kırıp kurtarmışlar" dedi. Esnaf Mustafa Yakaryılmaz da deprem sırasında panik yaşadıklarını ifade etti. ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
,
depremin yol açtığı hasarlar
hakkında Başbakan Yardımcısı Recep
Akdağ'dan bilgi aldı. Yaraların sarılması için
gereken her şeyin yapılacağını belirten Erdoğan
yaralılara Allah'tan şifa diledi. Erdoğan'ın ayrıca
konuyla ilgili olarak, Adıyaman Milletvekili ve
TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın
'la da görüştüğü
kaydedildi. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım
da bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yıldırım "Güzel olanı, can kaybımız yok. Bazı
binalarda hasar var ve bunlarla ilgili
Başbakanlık gerekli çalışmaları
başlattı" dedi 8 SAATTE 43 ARTÇI
5.1'lik depremin ardından geçen yaklaşık 8 saatte, şehir merkezi ve köylerde 1 ila 3,6 büyüklüğü arasında 43 artçı sarsıntı kaydedildi. Samsat ilçesinde geçen yıl 2 Mart'ta 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AKDAĞ: 75 EV AĞIR HASAR GÖRDÜ
BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ
Samsat'ta inceleme yaptı. Akdağ, "Ağır hasarlı 75, orta hasarlı 5, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumda, 2 konut da tamamen yıkılmış. 'Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan 700'e yakın çadır talebinde bulunuldu ve bunların büyük çoğunluğu da an itibariyle Samsat'a ulaştırıldı" dedi. Vatandaşların ilçenin taşınması yönündeki taleplerinin hatırlatılması üzerine Akdağ, "Samsat, Adıyaman'a kıyasla deprem açısından daha güvenli bir bölge. Problem binaların kendi yapısından kaynaklanıyor. Binaların büyük çoğunluğunu yenileyeceğiz" dedi.