Sıra dışı bir aşk hikâyesi

Hırvatistan'da eşine az rastlanır bir aşk hikâyesi yaşanıyor. İki leylek 16 yıldır yaşadıkları birliktelikle aşka inancı kalmayanları hayrete düşürüyor. "Malena" isimli dişi leylek bir avcının kendisini vurması sonrası felç kaldı. Uçma yetisini kaybeden leylek, yaralandıktan sonra Stjepan Vokic isimli Hırvat tarafından himaye altına alındı. Ancak "Klepetan" isimli leylek, eşini asla yalnız bırakmıyor. "Klepetan" her yıl diğer leyleklerle birlikte güneye göç ediyor. Güney Afrika 'ya her yıl yanında eşi olmaksızın göç eden "Klepetan" her ilkbaharın başı Hırvatistan'a eşinin yanına dönüyor. Leylek, aşkına kavuşmak için her yıl 14 bin km kat etmekten asla vazgeçmiyor. Birbirine sadakatle bağlanan çiftin yavruları da oluyor. Vokic de bu ailenin mutluluklarının devam etmesi için leyleklere kol kanat germeye devam ediyor. Malena ile Klepetan'ın hikâyesi aşkın engel tanımadığı, tüm engelleri sınırları ve mesafeleri kat edecek güçte olduğunu herkese kanıtlıyor. İki leyleğin hikâyesi Fransız basınında olduğu kadar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.Dünyada bulunan 8 bin 600'den fazla hayvan türünden yüzde 92'sinin tek eşli olduğu biliniyor. Leylekler, kazlar, baykuşlar, muhabbet kuşları, kuğular, sarı tepeli penguenler, kumrular, kunduzlar, şebekler, gri kurtlar, termitler ve melek balıkları eşlerine en sadık hayvanlar arasında yer alıyor. Kuğular ise eşlerinin ölümünden sonra başka bir kuğuyla asla ilişki yaşamıyor. Sadakatleriyle ünlü göçmen kuşlar, birlikte binlerce kilometre kat ediyor. DIŞFransız Demotivateur isimli haber sitesinde yayımlanan fotoğraflarda leylek ailesinin bu yıl yumurtadan çıkan yavrularıyla oldukça mutlu olduğu görülüyor.