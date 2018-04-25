Son ‘Hüner’i can kurtarmak oldu

Siirt
'teki el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ölen ve operasyona katılan Mehmetçiklerin hayatını kurtaran mayın arama köpeği "Hüner
"in ölümü, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşıldı. Çok sayıda kişi "Hüner"e övgü yağdırdı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin Siirt-Şırnak sınır hattında bulunan Yazlıca (Herekol) Dağı Ayva Tepe bölgesinde sürdürdüğü hava destekli operasyona Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na ait Labrador cinsi 8 yaşındaki Hüner adlı mayın arama köpeği de katıldı. Hüner 18 Nisan 2018 günü tespit ettiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü ancak operasyona katılan 8 kişilik timin hayatını kurtardı. Jandarma, Hüner'in ölümünü "Kahraman Hüner personelimizin hayatını kurtardı" diyerek açıkladı. İHA
'lar tarafından bölgede tespit edilen 7 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.