En anlamlı dans

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) bir tür kas hastalığı. Kesin tedavisi olmayan ve ölümcül bir hastalık türü olan bu hastalıkta, hastalar 9-11 yaş arasında da yürüme yeteneğini kaybederek tekerlekli sandalye
mahkum oluyor. Bu aşamadan sonra kol kasları da giderek zayıflayan hastalar, solunum kasları da zayıflıyor. Ve solunum cihazına bağlanıyor. Kayahan henüz 9.5 yaşında. Ve bu hastalığın pençesinde. İstanbul Güngören Kemal Kaya İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi olan Kayahan, okula başladığında denge sorunu olmasına rağmen yürüyebiliyordu. Özel sınıf yerine karma öğrencilerle aynı sınıfta eğitim almaya başladı. 13 yıllık sınıf öğretmeni Tanrıkulu, özel öğrencisi ile her zaman yakından ilgilendi. Onunla bir sevgi bağı kurdu. 3'üncü sınıfta ise Kayahan yürüyememeye başladı. Artık okula tekerlekli sandalye ile geliyordu. Tanrıkulu, öğrencisine okulda ikinci anne oldu. GÖZYAŞI DÖKTÜLER
Son olarak 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrencileriyle zeybek oynamak için gösteri hazırladı. Ama tekerlekli sandalyedeki öğrencisi Kayahan, arkadaşlarıyla ayakta dans edemeyecekti. O da efe olmak istiyordu. Hastalığından dolayı kollarını da kaldıramayan Kayahan'ın üzülmemesi için ona özel bir gösteri hazırladı. Üstelik,
Kayahan'a zeybekte kendisi eşlik edecekti. Okulun bahçesindeki gösteride ilk olarak sahneye Kayahan ile birlikte çıkan Tanrıkulu, bu anlamlı dans ile en büyük alkışı aldı. Okul bahçesinde bu gösteri ile tüm veliler ve öğretmenler ağladı. Kayahan ise çok sevdiği öğretmeni ile tekerlekli sandalye ile bile olsa dans etmenin mutluluğunu yaşadı. 'HER ŞEY ÖĞRENCİM İÇİN'
13 yıllık meslek hayatımın en anlamlı anını yaşadığını ifade eden Tanrıkulu, "Bütün çırpınışım öğrencim Kayahan'ın mutlu olması içindi. Bu hastalık karşısında elimden keşke başka bir şey gelse ama maalesef gelmiyor. Gözümüzün önünde eriyor. Bize düşen ise onun bu değerli anlarını en mutlu şekilde geçirmesini sağlamak oluyor" dedi. 'TEK UMUDUM ERDOĞAN'
Anne Binnur Göze, Kayahan'ın en çok okulda mutlu olduğunu söyledi ve ekledi: "Öğretmenimiz onunla öyle güzel ilgileniyor ki çok mutlu oluyor. Allah öğretmenimizden razı olsun. Benim çocuğumun yüzünü güldürdü. Bakanlığın izniyle kök hücre nakli denedik ama çözüm olmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan ABD'de de bilim insanlarının çalıştığı CRISPR9 gen çalışmasının ülkemizde de yapılması için izin istiyorum. Destek ve ödenek sağlanırsa belki Kayahan gibi çocuklarımız kurtulur. Tek ümidim Cumhurbaşkanı Erdoğan."