Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Haliç'te akılalmaz olay!

Haliç'te akılalmaz olay!

köprüsü korkuluklarına çıkarak girişiminde bulunan bir kişi son anda kurtarıldı. Adı henüz öğrenilemeyen 45 yaşlarındaki adam kurtarma sırasında önce polisi tekmeledi, ambulansa götürülürken de özel güvenlik görevlisini ısırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 15:52 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 16:00
Haliç'te akılalmaz olay!

köprüsü korkuluklarına çıkıp girişiminde bulunan birini görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri de sevk edildi. "Vali buraya gelecek" diye bağıran zaman zaman korkuluklardan bu kişiyi polis ve güvenlik görevlileri bir süre ikna etmeye çalıştı.

ÖNÜNE GELENE SALDIRDI

Korkuluklara oturduğu sırada bir güvenlik görevlisi tarafından yakalanarak kelepçelenen, ambulansa taşınırken bir güvenlik görevlisinin elini de ısıran adam, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Haliç'te akılalmaz olay!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN