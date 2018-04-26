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İlçenin altında 'Roma şehri var' iddiası

'un Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan çeşitli kazılarda Roma dönemine ait kalıntılar ortaya çıkınca, bölgede bir antik Roma kentinin bulunuduğu iddiası ortaya atıldı. Yapılan yüzey çalışması sonrası Vezirköprü Belediyesi, bölgede var olduğu öne sürülen kentin kalıntılarının ortaya çıkarılması için girişimde bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 11:27
İlçenin altında 'Roma şehri var' iddiası

Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde daha önce yapılan doğalgaz çalışması ve temel kazılarında tarihi mezar ve çeşitli kalıntılar bulundu. Kalıntıların Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Ayrıca yapılan yüzey araştırmaları, ilçeye bağlı Doğran Mahallesi'nde Roma yolunun temellerinin, İncesu Mahallesi'nde de mil taşlarının bulunması, bölgenin Roma dönemine ait bir yerleşim yeri olduğu iddiasını ortaya koydu. Kalıntıların, yoğun olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunması, bu alanda bir antik Roma şehri bulunduğu ihtimalini güçlendirdi. Yapılan çalışmalarla Cumhuriyet Mahallesi, 3'üncü derece SİT alanı ilan edildi. Burada yapılan bütün kazılar Müze Müdürlüğü'nün gözetiminde yapılmaya başlandı. Ardından Vezirköprü Belediyesi de bölgede çalışma yapılması için harekete geçti.

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İlçenin altında 'Roma şehri var' iddiası
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