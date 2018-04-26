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’da kamyoncu dehşeti

Pendik’te E-5 karayolu makas atarak seyreden iki kamyon sürücüsü tehlike saçtı. Kameraya kaydedildiğini gören kamyoncular aracın önünü kesti. Yaşanan kamyoncu dehşeti saniye saniye kameraya yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 10:13
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Pendik'te E-5 karayolunda iki kamyon sürücüsü hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak tehlike saçtı. Trafikte makas atarak seyreden kamyoncular kazaya davetiye çıkardı. Bir otomobil sürücüsü ise yaşanan kamyoncu dehşetini cep telefonuyla kaydetti. Otomobil sürücüsünün kendilerini görüntülediğini fark eden kamyoncular aracın önünü kesti.

SÜRÜCÜ ONLARA UYMADI

Otomobil sürücüsünün yanına gelerek tepki gösteren kamyoncular, sürücünün aracından inmemesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

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İstanbul’da kamyoncu dehşeti
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