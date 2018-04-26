İstanbul’da kamyoncu dehşeti

İstanbul Pendik'te E-5 karayolunda iki kamyon sürücüsü hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak tehlike saçtı. Trafikte makas atarak seyreden kamyoncular kazaya davetiye çıkardı. Bir otomobil sürücüsü ise yaşanan kamyoncu dehşetini cep telefonuyla kaydetti. Otomobil sürücüsünün kendilerini görüntülediğini fark eden kamyoncular aracın önünü kesti.

SÜRÜCÜ ONLARA UYMADI

Otomobil sürücüsünün yanına gelerek tepki gösteren kamyoncular, sürücünün aracından inmemesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.