İşte yeni kurulan ve ismi değişen üniversiteler

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören, aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini, yeni kurulacak üniversitelere bağlayan tasarı kabul edildi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısını görüşerek, kabul etti.

Tasarıyla Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor.

Ayrıca, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.

-DENETİM

Tasarıya göre, özel okullar ile özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ve taşınmaz mallarının haczi, yapılan takipler hariç olmak üzere içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarına ait kadrolarındaki müfettiş, denetçi ve uzman personeli, YÖK'ün talebi üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulunda, 2 yıla kadar görevlendirilebilecek.

YÖK, gözetim ve denetim görevi kapsamında, vakıf yükseköğretim kurumlarının ilişkili kişiler ile yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satımlarına veya parasal hareketlere ilişkin olarak bu kişilerden bilgi ve belge isteyebilecek ya da inceleme talep edebilecek.

İlişkili kişi, kurucu vakıf ve vakıf yükseköğretim kurumlarının mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerinin ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade edecek.

Mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerin eşleri, mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerin veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılacak.

YÖK, vakıf üniversitelerinin yurt dışı mali ve finansal ilişkilerinin denetimini, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilecek.

Vakıf üniversitelerinin satım, kiralama, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uyacakları usul ve esaslar, YÖK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

YÖK'te ihtiyaç duyulan uzman personel, 3 yıllık süre zarfında diğer kurumlardan Yükseköğretim Kurulu Uzmanı olarak atanabilecek. Atanacakların sayısı, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadro sayısının yüzde 20'sini geçemeyecek.

-ERZİNCAN'IN ADI "BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ" OLUYOR

Tasarıyla bazı üniversitelerin adı, bulundukları şehirlerin isimleri eklenerek değiştiriliyor.

Tasarıyla Uludağ Üniversitesinin adı "Bursa Uludağ Üniversitesi", Cumhuriyet Üniversitesinin adı "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi", Adnan Menderes Üniversitesinin adı "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesinin adı "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi", Mustafa Kemal Üniversitesi'nin adı "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi"; Dumlupınar Üniversitesinin adı "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi" ; Gaziosmanpaşa Üniversitesinin adı "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi", Okan Üniversitesinin adı "İstanbul Okan Üniversitesi"; Namık Kemal Üniversitesinin adı "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi", Ahi Evran Üniversitesinin adı "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi", Mehmet Akif Üniversitesinin adı "Burdur Mehmet Akif Üniversitesi", Erzincan Üniversitesinin adı "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi", Bozok Üniversitesinin adı "Yozgat Bozok Üniversitesi" olarak değiştiriliyor.

-PERSONELİN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ EĞİTİME AYRILACAK

Öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tam burslu olan ve toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan vakıf üniversitelerinde çalışan personelin ücretlerinden kesilecek gelir vergisi tutarı, özel bir hesaba aktarılacak.

Bu kaynak, vakıf üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, her türlü yatırım harcamalarının gerektirdiği giderler için kullanılacak.

Özel hesabın oluşturulması, kullanımı, denetimine ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları ile YÖK tarafından belirlenecek.

4 VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR

Tasarıyla 4 yeni vakıf üniversitesi kuruluyor. Verilen önergeyle İstanbul Tuna Üniversitesinin adı İstanbul Atlas olarak değiştirildi.

Ankara'da Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfı tarafından Ankara Medipol Üniversitesi, Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından İstanbul Atlas Üniversitesi, İstanbul'da Hacegan Vakfı tarafından Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfınca İzmir Tınaztepe Üniversitesi kurulacak.

Verilen önergeyle kurulacak Konya Üniversitesinin adı Konya Teknik olarak değiştiriliyor. Konya Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesine bağlı Mühendislik, Mimarlık fakülteleri,Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun isimleri değiştirilerek bu üniversiteye bağlanacak.

Kütahya'da kurulacak Kütahya Sağlık Üniversitesinin adı da önergeyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak değişiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesine ait bazı fakülte ve yüksekokulların da yer alacağı birimlerden meydana gelecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, İnönü Üniversitesine bağlı Su Ürünleri ve Ziraat fakülteleri, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve meslek yüksekokullarından oluşacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (CERRAHPAŞA) KURULUYOR

İstanbul Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, İletişim, İşletme, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Veteriner fakülteleri, adı Çapa Tıp Fakültesi olarak değiştirilecek İstanbul Tıp Fakültesi ile bazı meslek yüksekokullarından kurulması öngörülen İstanbul İbni Sina Üniversitesine yönelik önerge verildi.

Önergeyle üniversitenin adı İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) olarak değiştirildi. Bu üniversite, İstanbul Üniversitesine bağlı Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner, Mühendislik fakültelerinden oluşacak. Ayrıca üniversitede, yeni oluşturulacak Diş Hekimliği ve Eczacılık fakülteleri de olacak.

Ayrıca İstanbul Üniversitesine bağlı Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Ormancılık, Veteriner Fakültesi meslek yüksekokulları, Adli Tıp, Kardiyoloji, Nörolojik Bilimler, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz enstitüleri de yeni kurulacak üniversiteye geçecek.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Cerrahpaşa Tıp, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner fakülteleri anabilim dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler, Mimarlık Fakültesi anabilim dallarında, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde öğrenim gören lisansüstü öğrenciler, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bu eğitim öğretim dönemi sonrasından geçerli olmak üzere aktarılacak.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜNÜYOR

Ankara'da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak. Verilen önergeyle Gazi Üniversitesinden bu üniversiteye bağlanacak fakültelerde de değişikliğe gidildi.

Yeni üniversiteye, Gazi Üniversitesine ait Güzel Sanatlar, Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı İlahiyat, Sanat ve Tasarım, Turizm fakülteleri ile Tapu Kadastro Yüksekokulu, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Melsek Yüksekokulu, Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bağlanacak.

Daha önce Sakarya Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların da yer aldığı "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi"; Mersin Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı "Tarsus Üniversitesi"; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı "Trabzon Üniversitesi"; Erciyes Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı "Kayseri Üniversitesi"; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı "Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi", Anadolu Üniversitesine bağlı bazı fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerin yer aldığı "Eskişehir Teknik Üniversitesi", Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı "Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi", Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı "Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı "Samsun Üniversitesi" açılacak.

Ayrıca Sivas'ta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de yeni kurulacak üniversiteler arasında yer alacak.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU ÇALIŞANLARINDA ARANACAK ŞARTLAR

Mesleki Eğitim Kanununu uyarınca hak kazanılan denklik belgeleri ile alınmış kalfalık, ustalık, iş yeri açma ve usta öğreticilik belgeleri geçerli sayılacak.

Özel öğretim kurumlarının kurucusu, temsilcisi ve personelinde aranacak şartlar yeniden belirleniyor.

Bu kişilerde, belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına, devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar, zimmet, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, irtibatı olmaması şartı aranacak.

"İŞ YERİ AÇABİLECEKLER"

Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar, kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin iş yerlerinde çalışabilecek, iş yeri açabilecek, başka bir meslek belgesi aranmayacak.

Bu kanun kapsamında faaliyet gösteren çeşitli kurslar, kurumlarında öğretim faaliyetlerinin yanında, programlarının içeriğine uygun, eğitim personeli ve kursiyerlerin katılımıyla bedeli karşılığı mal ve hizmet üretiminde bulunabilecek.