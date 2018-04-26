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'de trafik sı: 25 yaralı

'in Selçuk ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 06:49 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 06:50
İzmir'de trafik kazası: 25 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kuşadası istikametinden 'e seyreden Mazlum Takna idaresindeki 16 NCT 61 plakalı otomobil, Pamucak mevkisinde, bir otelin işçilerini taşıyan Mehmet Özçelik yönetimindeki 35 LCJ 44 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

da, minibüs devrildi, araçta bulunan 25 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selçuk ve Kuşadası Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Pamucak-Selçuk yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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İzmir'de trafik kazası: 25 yaralı
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