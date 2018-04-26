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Kayıp bar işletmecisinin başı ve kolları gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu

'in Tarsus ilçesinde, iki gündür haber alınmayan bar işletmecisi 'in (46), iş yerinin deposunda siyah çöp poşetinin içinde başı ve kolları gövdesinden ayrılmış, cesedi bulundu. Olayla ilgili bir bar çalışanının arandığı belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 15:31 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 15:42
Kayıp bar işletmecisinin başı ve kolları gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu

Olay, Kızılmurat Mahallesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Bar işletmecisi eşi 'ten iki gündür haber alamayan , polise başvurdu. Ateş'in, polise verdiği ifadesinde eşi İbrahim Ateş'in 2 gün önce 'İşe gidiyorum' diyerek evden ayrıldığını, telefon mesajı ile 10 bin TL isteyince durumdan şüphelendiğini ve hayatından endişe ettiğini bildirdi. Bunun üzerine hareket geçen polis, bara giderek iş yerinde arama yaptı. İş yerinin deposundaki çöp poşetini kontrol eden ekipler, İbrahim Ateş'in cesediyle karşılaştı.

BAŞI VE KOLLARININ GÖVDESİNDEN AYRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İbrahim Ateş'in öldürüldükten sonra başının ve kollarının gövdesinden ayrıldığı anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ümmügülsüm Ateş'in ifadesinden yola çıkarak, iş yeri çalışanı M.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kayıp bar işletmecisinin başı ve kolları gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu
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