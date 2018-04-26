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Mezarlıkta esrarengiz ! Küp parçaları bulundu...

'da 'nda güvenlik görevlileri, açılan çukur etrafında küp parçaları buldu. Olay yerine gelen polis, define avcılarından şüphelenip şahısları yakalamak için küp parçalarından parmak izi çalışması yaptı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 09:53
Mezarlıkta esrarengiz kazı! Küp parçaları bulundu...

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesindeki 'nda görevli güvenlik görevlileri devriye atarken mezarlık yolunda bir çukur açıldığını ve etrafında küp parçaları olduğunu gördü. Bunun üzerine define avcılarından şüphelenen güvenlik görevlisi hemen polise haber verdi. Polis olay yerine gelerek açılan çukur ve etrafında bulunan kırık küp parçalarını incelemeye aldı.

KIRILAN KÜP ARAŞTIRILIYOR

Polis define avcılarından şüphelenip şahısları yakalamak için küp parçalarından parmak izi çalışması yaptı. Ayrıca polis kırılan küpün içinden bir şey çıkıp çıkmadığını da araştırıyor.

Yapılan incelemenin ardından küp parçalarına el konulurken, çukur da kapatıldı.

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Mezarlıkta esrarengiz kazı! Küp parçaları bulundu...
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