Saygıyla gururla duayla

Çanakkale Zaferi
'nin 103'üncü yıldönümünde Türkiye'nin dört bir yanından binlerce vatandaş Gençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından Çanakkale
'de düzenlenen "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü"nde Conkbayırı'na yürüdü. Tarihi Gelibolu Yarımadası
Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı gerçekleştirildi. Alana gelen Gençlik ve Spor B akanı Osman Aşkın Bak, gençlere "yarma çorbası" ikram etti. Bakan Bak, "Çanakkale Türk milletinin yazdığı bir destan. Tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiği, 'Çanakkale geçilmez' sloganını yazdırdığı bir mekandayız. Gençlerimize Çanakkale ruhunu vermeye çalışıyoruz çünkü bu ruh ülkemizin yüzyıllar boyu bu topraklarda kalmasını sağlayacak ruh" diye konuştu. Daha sonra çifte sala ve ezanın okunmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve binlerce genç, birlikte sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti. Güzergah boyunca gençlerin, Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Kocadere köyü kamp alanından başlayan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş, Conkbayırı'nda sona erdi. Öte yandan Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar komutasında havalanan SOLOTÜRK'ün Şehitler Abidesi semalarında yaptığı gösteri büyük alkış aldı. EYÜP SULTAN'DAN EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE YÜRÜYÜŞ Çanakkale Savaşı
'nda destan yazan 57. Alay, zaferin 103'üncü yıldönümünde İstanbul'da düzenlenen vefa yürüyüşü ve etkinliklerle anıldı
Çanakkale
Savaşı'nda Anzak çıkarmasına karşı verdiği mücadele sonrası destanlaşan 57. Alay, savaşın 103'üncü yılında İstanbul Eyüpsultan'da, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın katılımıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca gerçekleşen 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü programında, gençler Çanakkale ruhunun hiçbir zaman sönmeyeceği mesajını vermek için sabah namazı öncesi Eyüp Sultan Meydanı'nda buluştu. Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan sabah namazı sonrası Eyüpsultan Belediyesi gençlere, 57'nci Alay askerlerinin son yemeği olan ekmek ve yarma çorbası ikramında bulundu. Gençler, 70 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve dev Atatürk posteri açarak Edirnekapı Şehitliği'ne yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında güzergah araç trafiğine kapatıldı. 'GENÇLİK ATASININ İZİNDE'
Başkan Remzi Aydın yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, Türk gençliğinin atalarının izinde olduğunu bugün yürüyüşte bir kez daha gösterdiğine vurgu yaparak şunları söyledi. Yürüyüşün ardından Edirnekapı Şehitliği'nde bir tören düzenlendi. Törende İstanbul İl Müftü Yardımcısı Veysal Işıldar, Eyüpsultan İlçe Müftüsü Mustafa Mesten Kuran-ı Kerim tilaveti yaptı, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz dualar okudu. Törene katılan gençler hep birlikte ellerini açarak dualara eşlik etti. ANZAKLAR ŞAFAK AYİNİ'NE KATILDI Gelibolu
Yarımadası'ndaki Anzak Koyu
'nda da geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı gruplar Anzak Koyu'nda saat 05.30'da alana katafalkın konulmasıyla başlayan törene katıldı. Gelibolu'daki Lone Pine Anıtı'nda da anma töreni düzenlendi. Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes- Brown "Türk insanlarının zarif bir şekilde bizi ağırladıkmarı için teşekkür ediyorum" dedi. AVUSTRALYALI TÜRKLER YÜRÜDÜ
Avustralya Melbourne'da düzenlenen "Anzak Günü
" törenlerine her yaştan Avustralyalının yanı sıra askeri birlikler, okullar, muharip gaziler, emekli askerler ve Avustralyalı Türkler de katıldı. DIŞ HABERLER PRENS VE NİŞANLISI TÖRENDE
Anzak Günü anma törenlerinin İngiltere'nin başkenti Londra'daki ayağında düzenlenen törenlere İngiltere Prensi Harry ve oyuncu nişanlısı Meghan Markle da katıldı. DIŞ HABERLER SURİYELİ BETÜL'ÜN HAYALİ GERÇEK OLDU
Tarihi
Gelibolu Yarımadası'ndaki "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü"ne katılamadığı için ağlayan 11 yaşındaki Lazkiyeli Türkmen Betül Mollamusa'nın hayali gerçek oldu. Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı, minik kızın ağladığı videoyu izledikten sonra devreye girerek Betül'ü Çanakkale'ye götürdü. Mollamusa Türk bayrağına sarılarak mutluluğunu ifade etti. AA