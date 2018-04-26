Şehir magandasına müebbet

İstanbul
Küçükçekmece'de 2 Kasım 2016'da yaşanan olayda, B. B.'ın sıktığı kurşunların isabet ettiği elektrik teknisyeni Mert Arabalı (22) ağır yaralandı, 6 gün sonra yoğun bakımda öldü. Bir süre sonra yakalanan B. hakkında "Olası kasıtla adam öldürme" suçundan 25 yıla kadar, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savcı sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. B. ise "Kasti hareketim yoktur. Keşke yaşanmasaydı" dedi. Mahkeme, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. "Ruhsatsız silah taşımak"tan da 2 yıl 2 ay hapis cezası verildi.