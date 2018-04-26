Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

'in Konak ilçesinde, bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 09:27
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Kadriye Mahallesi 580/1 Sokaktaki bir evde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 64 yaşındaki 'tan birkaç gündür haber alamayan kardeşi , kontrol etmek için abisinin evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca eve giren Muzaffer Bakış, ağabeyi Halil İbrahim Bakış'ı yerde hareketsiz yatarken bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bakış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen Bakış'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN