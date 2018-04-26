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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

'in Konak İlçesi'nde, 64 yaşındaki yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 07:11 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 07:12
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Olay, bugün saat 23.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 580/1 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 'tan bir süredir haber alamayan kardeşi (62) kontrol etmek için evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca eve giren Muzaffer Bakış, kardeşi Halil İbrahim Bakış'ı yerde hareketsiz yatarken bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bakış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen Bakış'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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