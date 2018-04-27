1 Mayıs resmi tatil mi? 30 Nisan'da okullar tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 22 Nisan 2009 tarihinde alınan karar doğrultusunda resmi tatil ilan edildi. Bu tarihten beri 1 Mayıs günü ülkemizde Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. Bu sene de 1 Mayıs günü ülkemizde resmi tatil olacak, okullar ve tüm resmi kamu kuruluşları tatil olacak.

30 NİSAN'DA OKULLAR KAPALI MI?

30 Nisan'da okullar tatil mi? sorusu da özellikle öğrenciler tarafından, onların velileri tarafından yanıtı araştırılan konular arasında. Bunun nedeni ise Cumartesi, Pazar hafta sonu tatilinin ardından Pazartesi gününden sonra Salı günü 1 Mayıs'ın denk gelmesi. Öğrencilerin araştırmalarındaki isteğin nedeni Cumartesi, Pazar tatilinin ardından Salı tatili öncesi 30 Nisan Pazartesi gününde de okulların tatil olması... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından böyle bir açıklama yapılmadı ve 30 Nisan Pazartesi günü herhangi bir resmi tatil ya da okulların tatil olma ihtimali yok.

1 Mayıs gününde PTT, SGK gibi kurumlar da kapalı olacak.

1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.