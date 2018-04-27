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2018 ne zaman başlayacak? 'da ilk oruç ne zaman tutulacak?

İslam aleminin büyük bir heyecan ve özlemle beklediği ne zaman başlıyor? İlk sahura hangi gece kalkacağız. 11 ayın sultanı olarak tarif ettiğimiz mübarek ayına bu sene de kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşamak için beklemekteyiz. Bununla birlikte düğünlerini, nişanlarını veya sünnet törenlerini Ramazan ayı başlamadan yapacak vatandaşlar arama motoru Google üzerinden Ramazan ayı ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını arıyor.

Giriş Tarihi: 27.4.2018 14:57
2018 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan'da ilk oruç ne zaman tutulacak?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini de içinde barındıran mübarek na artık sayılı günler kaldı. ayı kuşkusuz insanoğluna bahşedilmiş en büyük güzelliklerdendir. İnsanoğlu yalnızca yemek yemeyerek su içmeyerek değil nefsini tanıyarak Allah'a kulluğunu hatırlar. Sadece yemek yememek, su içmemek değil, dedikodu yapmamak, hoşgörülü olmak da oruçlu olmanın kuralları arasında yer alır.

2018 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene mübarek Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 14 Haziran Perşembe günü bayramla birlikte sona erecek. 15 Mayıs Salı gecesini Çarşamba gününe bağlayan gece ilk sahura kalkacağız.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu sene 15 Haziran 2018 Cuma gününe denk geliyor. Perşembe'nin de arefe günü olduğunu düşünürsek; Cuma, Cumartesi Pazar günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacak. Dolayısıyla herhangi bir uzun soluklu tatil de beklenmiyor.

2018 YILI ÖNEMLİ GÜN VE GECELER

3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. Buna göre;

Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 Pazartesi

Regaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe Perşembe

Miraç Kandili: 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili: 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi: 10 Haziran 2018 Pazar

Ramazan Bayramı: 15 Haziran 2018 Cuma

Kurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 Salı

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2018 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan'da ilk oruç ne zaman tutulacak?
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