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filmi 'da gerçek oldu!

’ filmi gerçek oldu... Akıl almaz olay, önceki gece saat 04.20’de Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi 80024 Sokak’ta meydana geldi. 1.5 yaşındaki Asım bebek, bakıcısı uyuduğu sırada kapısı açık unutulan evden dışarıya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.4.2018 09:41
Bebek Firarda filmi Adana'da gerçek oldu!

Bebek, koşarak evinin 100 metre ilerisindeki caddeye ulaştı. Bebek, bu esnada bir otelin çalışanı Sercan Koç tarafından tesadüfen fark edildi. Koç, koşarak yanına gittiği bebeğin yanında anne-babasının olmadığını gördü.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kucağına aldığı minik yavruyu otele getiren Koç, durumu polise bildirdi. Otel Müdürü Mete Erdal da bebekle yakından ilgilenerek oyalanmasını sağladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, bebeği ailesine teslim etti.

KAPIYI AÇMIŞ VE ÇIKMIŞ

Otel müdürü Mete Erdal, "Personelimiz dışarıda telefonla konuşurken çocuk çıkıyor, karşısına geçiyor. İlk başta 'çocuğu kaçırdığımı düşünürler mi acaba?' diyerek çekiniyor personelimiz. Sonrasında kimsesi olmadığını fark edince yanına gidip kucağına alıp otelimize getiriyor. Söylendiğine göre bakıcısı uyurken kapıyı açmış ve çıkmış. filmi gibi olmuş" dedi.

Hatırlanacağı gibi 1994 yapımı Bebek Firarda filminde, üç beceriksiz fidyeci tarafından kaçırılmaya çalışılan küçük bir bebeğin başından geçen komik olaylar anlatılıyordu.

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Bebek Firarda filmi Adana'da gerçek oldu!
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