Bebek Firarda filmi Adana'da gerçek oldu!

Bebek, koşarak evinin 100 metre ilerisindeki caddeye ulaştı. Bebek, bu esnada bir otelin çalışanı Sercan Koç tarafından tesadüfen fark edildi. Koç, koşarak yanına gittiği bebeğin yanında anne-babasının olmadığını gördü.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kucağına aldığı minik yavruyu otele getiren Koç, durumu polise bildirdi. Otel Müdürü Mete Erdal da bebekle yakından ilgilenerek oyalanmasını sağladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, bebeği ailesine teslim etti.

KAPIYI AÇMIŞ VE ÇIKMIŞ

Otel müdürü Mete Erdal, "Personelimiz dışarıda telefonla konuşurken çocuk çıkıyor, karşısına geçiyor. İlk başta 'çocuğu kaçırdığımı düşünürler mi acaba?' diyerek çekiniyor personelimiz. Sonrasında kimsesi olmadığını fark edince yanına gidip kucağına alıp otelimize getiriyor. Söylendiğine göre bakıcısı uyurken kapıyı açmış ve çıkmış. Bebek firarda filmi gibi olmuş" dedi.

Hatırlanacağı gibi 1994 yapımı Bebek Firarda filminde, üç beceriksiz fidyeci tarafından kaçırılmaya çalışılan küçük bir bebeğin başından geçen komik olaylar anlatılıyordu.