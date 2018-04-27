Berat Kandili 2018 ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? - İşte Mübarek Berat Kandili tarihi

Şaban ayının 14. gecesini 15. geceye bağlayan gün yine tüm Müslüman alemi için çok değerli öneme sahip olacak. 2018 Berat Kandili tarihi için geri sayım ise başladı. Bu anlamlı gün yine dua ve ibadetler ile geçirilecek, eller semaya yönelecek ve camiler dolup taşacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden dini günler takvimini yayınladı. Böylece 'Berat Kandili ne zaman' sorusunun yanıtı da belli oldu. Peki 2018 Berat Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? İşte ayrıntılar…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet İşleri'nin yayınlamış olduğu dini günler takvimine göre 2018 Berat Kandili tarihi belli oldu. Berat Kandili bu yıl 30 Nisan Pazartesi günü idrak edileck. Bu mübarek gün yine dua ve ibadetler ile geçirilirken, camiler dolup taşacak.

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Berat Kandili'nde oruç tutulup, tutulmayacağı mevzusunu tek bir hadis ile cevaplayalım;"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" diye buyurur." (İbn Mâce)

BERAT KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

2018 YILI KANDİL TARİHLERİ!

Müslüman alemi için en önemli günler arasında yer alan Berat ve Mevlid kandilleri ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2018 Kandil tarihleri;

Berat Kandili: 30 Nisan 2018 Pazartesi

Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 Pazartesi