Bir günde 5 cinayet

BUGÜN NELER OLDU

Silivri'de Mustafa Bozer sabah saatlerinde evden çıkan evli ve 2 çocuk annesi Şennur Topdemir'in yolunu kesti. Bozer tabancayla Topdemir'i sırtından ve başından vurup öldürdü. Bozer ardından başına tek el ateş ederek intihar etti.Tarsus ilçesinde, cinayet suçundan 11 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan Mesut Sever (30) dün çalıştığı barın sahibi İbrahim Ateş'i boğazını keserek öldürdü. Cesedi 5 parçaya bölen Sever, 3 poşete koyup, barın bodrumuna attı. Olay, Ümmügülsüm Ateş'in eşine ulaşamaması üzerine ortaya çıktı.Burhaniye ilçesinde yaşayan Şendaval Avşar (52), husumetli olduğu Alaaddin Avşar (52) ve İsmail Ürgüt (46) kahvehanede otururken, üzerlerine tabancayla kurşun yağdırdı. Avşar, ölürken Ürgüt ve aynı masada oturan Metin Çalbay (46) yaralandı.Trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada kendisine küfreden travesti Derya Y.'nin peşinden giden Görkem Bayraktar, evin kapısında çıkan ikinci tartışmada bıçaklandı. Bayraktar, kaldırıldığı hastanede öldü. Derya Y. tutuklandı.