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burada! 2018 en güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

burada! Mübarek Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İslam alemi için çok önemli olan bu önemli günde siz de sevdiklerinize, uzakta yaşayan ailenize ve dostlarınıza en güzel resimli en yeni Cuma mesajlarını gönderebilirsiniz. Güne Cuma mesajıyla başlamak isteyen Müslümanlar için hazırladığımız özel içeriklerle siz de sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. 27 Nisan 2018 Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 27.4.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 11:08
Cuma mesajları burada! 2018 en güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Vatandaşlar tarafından her Perşembe akşamı ve her Cuma günü en yeni ve en güzel resimli araştırılıyor. Bununla birlikte biz de sabah.com.tr olarak en güzel Cuma mesajlarını derledik. Bu mübarek günde vatanımız için canını veren, bayrak için kanını akıtan Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, 15 Temmuz'da vatan için millet için demokrasi için hainlere aman vermeyen gazi ve şehitlerimizi, Afrin'de vatan savunması sırasında şehit olan kahramanlarımızı unutmamalıyız. Tüm Müslüman aleminin Cuma'sı hayırlı olsun...

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Cuma mesajları burada! 2018 en güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
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