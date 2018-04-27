Cuma mesajları burada! 2018 en güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Vatandaşlar tarafından her Perşembe akşamı ve her Cuma günü en yeni ve en güzel resimli Cuma mesajları araştırılıyor. Bununla birlikte biz de sabah.com.tr olarak en güzel Cuma mesajlarını derledik. Bu mübarek günde vatanımız için canını veren, bayrak için kanını akıtan Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, 15 Temmuz'da vatan için millet için demokrasi için hainlere aman vermeyen gazi ve şehitlerimizi, Afrin'de vatan savunması sırasında şehit olan kahramanlarımızı unutmamalıyız. Tüm Müslüman aleminin Cuma'sı hayırlı olsun...