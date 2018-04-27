Hırsızın hazin sonu... Avukat ablası teşhis etti: hırsızlıktan tutuklandı!

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Hırsızın hazin sonu... Avukat ablası teşhis etti: tan tutuklandı!

’da 3 gün boyunca girdikleri evlerden yüklü miktarda ziynet eşyası çalan 3 şüpheliden ikisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden cezaevi firarisi olan kişi, görüntüdekinin kendisi olduğunu reddetti ama avukat ablası, “Görüntülerdeki maalesef kardeşim” diyerek teşhis etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 12:10
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, Esenler ve Halkalı'da birbiri ardına meydana gelen olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından güvenlik kameraları incelendi; olayları gerçekleştiren 3 kişinin kimliği tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler önceki gün düzenlendikleri operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.



CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu tespit edildi. Polis, parmak izi kayıtlarından yakalanan şüphelinin eski sabıkalı Bulut A. olduğunu belirledi. Hakkında 9 ayrı yakalama kararı bulunan Bulut A.'nın kaldığı yarı açık cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

AVUKAT ABLASI GÖRÜNTÜLERDEN TEŞHİS ETTİ

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen ve hırsızlık anında güvenlik kamera görüntülerindeki kişinin kendisinin olmadığını söyleyen Bulut A.'yı teşhis için polis ilginç bir yöntem kullandı. Bulut A.'nın 3 ay önce avukatlık yapmaya başlayan ablası emniyet Müdürlüğüne çağrılarak güvenlik kamera görüntüleri seyrettirildi. Avukatlık yapan abla, görüntülerdeki kişinin kardeşi Bulut A. olduğunu söyledi.



TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer hırsızlıklara karışan Osman K. adlı şüphelinin daha önceden tutuklandığını olaylarla ilgili bir kişinin aranmasına devam edildiğini söyledi.

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Hırsızın hazin sonu... Avukat ablası teşhis etti: hırsızlıktan tutuklandı!
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