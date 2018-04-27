İran'da düşen Türk jetine ilişkin flaş gelişme! Ses kayıtları ortaya çıktı...

İRAN'DA DÜŞEN TÜRK JETİNE İLİŞKİN FLAŞ GELİŞME! SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI...

İran'da, 11 kadının yaşamına mal olan Türk jeti kazasında, kokpit ses kayıtları ortaya çıktı. Kabinde pilot Beril Gebeş'in çabalarının yanı sıra, "Allah'ım bize yardım et" çığlıkları duyulduğu belirlendi.

ran'da geçen 11 Mart'ta yaşanan ve 11 kadının öldüğü Türk jeti kazasında sır perdesi aralandı. Uçağın çözümü yapılan ve CVR diye adlandırılan kokpit ses kayıtlarına göre; pilotlar hız göstergelerinde farklılık olduğu tespit edilen jetin hızını arttıramadı.