Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İran'da düşen Türk jetine ilişkin flaş gelişme! Ses kayıtları ortaya çıktı...

'da düşen Türk jetine ilişkin flaş gelişme! Ses kayıtları ortaya çıktı...

’da, 11 kadının yaşamına mal olan Türk jeti kazasında, kokpit ses kayıtları ortaya çıktı. Kabinde pilot Beril Gebeş’in çabalarının yanı sıra, “Allah’ım bize yardım et” çığlıkları duyulduğu belirlendi.

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 09:45
İran'da düşen Türk jetine ilişkin flaş gelişme! Ses kayıtları ortaya çıktı...

İRAN'DA DÜŞEN TÜRK JETİNE İLİŞKİN FLAŞ GELİŞME! SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI...

'da, 11 kadının yaşamına mal olan Türk jeti kazasında, kokpit ses kayıtları ortaya çıktı. Kabinde pilot Beril Gebeş'in çabalarının yanı sıra, "Allah'ım bize yardım et" çığlıkları duyulduğu belirlendi.

ran'da geçen 11 Mart'ta yaşanan ve 11 kadının öldüğü Türk jeti kazasında sır perdesi aralandı. Uçağın çözümü yapılan ve CVR diye adlandırılan kokpit ses kayıtlarına göre; pilotlar hız göstergelerinde farklılık olduğu tespit edilen jetin hızını arttıramadı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran'da düşen Türk jetine ilişkin flaş gelişme! Ses kayıtları ortaya çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN